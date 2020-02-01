Сола рассказала, как ее мотивировал министр спорта Сергей Ковальчук





Скриншот: канал "Беларусь 5" на Youtube





В тот период меня очень подбадривали дети, которых я тренировала. Они говорили: "Анька, ты сильная, ты сможешь вернуться". Но особенную поддержку оказала федерация. Всеми своими действиями они показывали, что я нужна белорусскому биатлону.





Когда проводились Кубки федерации, я общалась со многими тренерами и все говорили, что ждут моего возвращения. Особенно запомнился разговор с министром спорта Сергеем Ковальчуком. Он подошел во время проверки в училище олимпийского резерва и спросил: "Обещаешь мне показать еще результат на Кубке мира?" Я улыбнулась, сказала, что обещаю, а сама подумала: "Теперь надо будет выполнять!"





Через несколько месяцев на аттестации мы снова встретились с ним в Минске . Сергей Михайлович отозвал меня в сторонку и сказал: "Ну что, Аня, будем точно стрелять?" Было очень приятно, что министр не только запомнил мое имя, но и наш разговор. Почувствовала, что он следит за мной, хотя сколько в Беларуси других спортсменов!





Я решила, что останусь еще минимум на два года, а там будет видно. Пообещала себе, что буду пахать, терпеть, плакать, но отдам все, чтобы по окончании карьеры не винить себя, что где-то недоработала или недотерпела.





Федерация пыталась плавно вернуть меня в общую группу, разбудить желание снова с удовольствием заниматься биатлоном. В апреле 2018-го меня отправили на недельный сбор во Францию к тренеру по стрельбе.





Работа с ним оказалась настолько полезной и эффективной, что я попросила разрешения остаться там еще на месяц уже за свой счет. Да, это стоило очень дорого, но я понимала, что реально прогрессирую: у меня улучшились скорость и точность стрельбы.





Там я увидела, как по-другому может строиться тренировочный процесс, как здорово и спокойно можно чувствовать себя эмоционально. Мы занимались в группе со спортсменами из других стран, детьми младших возрастов. Я делала очень большие объемы работы, но каждое утро просыпалась в хорошем настроении с желанием поскорее начать тренировку.





Именно тот французский тренер предложил мне сменить лыжи с Fischer на Rossignol. Я долго тестировала их, подбирала ботинки и ростовку и убедилась, что действительно лучше чувствую себя на Rossignol. Это были первые ботинки, в которых мне не надо было подкладывать ортопедические стельки и мучиться из-за нароста на пятке. Еще раз убедилась, что все встречи и события случаются вовремя.





Плюс благодаря тренеру-французу я попала в топовую группу из 12 биатлонистов, у которых первоочередное право на лучшие оттестированные пары от компании Rossignol. В этой группе состоят Доротея Вирер, Мартен Фуркад… И тут после ухода из спорта Мари Дорен-Абер как раз освободилась одна позиция для девушки-спортсменки.





tut.by Виктории Ковальчук. Французский тренер предложил мою кандидатуру, показал представителям компании видео моих тренировок на стрельбище и лыжне, убедил, что я перспективная. И в итоге мне посчастливилось занять это место, — рассказала Сола корреспондентуВиктории Ковальчук.











