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Сола рассказала, как ее мотивировал министр спорта Сергей Ковальчук

01.02.2020 11:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, как пережила тяжелый период в карьере.


Скриншот: канал "Беларусь 5" на Youtube

В тот период меня очень подбадривали дети, которых я тренировала. Они говорили: "Анька, ты сильная, ты сможешь вернуться". Но особенную поддержку оказала федерация. Всеми своими действиями они показывали, что я нужна белорусскому биатлону.

Когда проводились Кубки федерации, я общалась со многими тренерами и все говорили, что ждут моего возвращения. Особенно запомнился разговор с министром спорта Сергеем Ковальчуком. Он подошел во время проверки в училище олимпийского резерва и спросил: "Обещаешь мне показать еще результат на Кубке мира?" Я улыбнулась, сказала, что обещаю, а сама подумала: "Теперь надо будет выполнять!"

Через несколько месяцев на аттестации мы снова встретились с ним в Минске. Сергей Михайлович отозвал меня в сторонку и сказал: "Ну что, Аня, будем точно стрелять?" Было очень приятно, что министр не только запомнил мое имя, но и наш разговор. Почувствовала, что он следит за мной, хотя сколько в Беларуси других спортсменов!

Я решила, что останусь еще минимум на два года, а там будет видно. Пообещала себе, что буду пахать, терпеть, плакать, но отдам все, чтобы по окончании карьеры не винить себя, что где-то недоработала или недотерпела.

Федерация пыталась плавно вернуть меня в общую группу, разбудить желание снова с удовольствием заниматься биатлоном. В апреле 2018-го меня отправили на недельный сбор во Францию к тренеру по стрельбе.

Работа с ним оказалась настолько полезной и эффективной, что я попросила разрешения остаться там еще на месяц уже за свой счет. Да, это стоило очень дорого, но я понимала, что реально прогрессирую: у меня улучшились скорость и точность стрельбы.

Там я увидела, как по-другому может строиться тренировочный процесс, как здорово и спокойно можно чувствовать себя эмоционально. Мы занимались в группе со спортсменами из других стран, детьми младших возрастов. Я делала очень большие объемы работы, но каждое утро просыпалась в хорошем настроении с желанием поскорее начать тренировку.

Именно тот французский тренер предложил мне сменить лыжи с Fischer на Rossignol. Я долго тестировала их, подбирала ботинки и ростовку и убедилась, что действительно лучше чувствую себя на Rossignol. Это были первые ботинки, в которых мне не надо было подкладывать ортопедические стельки и мучиться из-за нароста на пятке. Еще раз убедилась, что все встречи и события случаются вовремя.

Плюс благодаря тренеру-французу я попала в топовую группу из 12 биатлонистов, у которых первоочередное право на лучшие оттестированные пары от компании Rossignol. В этой группе состоят Доротея Вирер, Мартен Фуркад… И тут после ухода из спорта Мари Дорен-Абер как раз освободилась одна позиция для девушки-спортсменки.

Французский тренер предложил мою кандидатуру, показал представителям компании видео моих тренировок на стрельбище и лыжне, убедил, что я перспективная. И в итоге мне посчастливилось занять это место, — рассказала Сола корреспонденту tut.by Виктории Ковальчук.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, как пережила тяжелый период в карьере.
 
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