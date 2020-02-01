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Чем чреват «брексит» для Беларуси

01.02.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как «брексит» отразится на белорусском бизнесе — рассказал TUT.by партнер и руководитель практики международной торговли юридической фирмы Arzinger Law Offices Клим Сташевский.

Чем чреват «брексит» для Беларуси
Беларусь, по словам эксперта, выстраивала свои экономические отношения с Соединенным королевством напрямую, а не через Европейский союз. И сейчас это принесет свои дивиденды: все двусторонние соглашения и договоренности (об избежании двойного налогообложения, защите инвестиций, культурном сотрудничестве и т.п.) остаются в силе и будут работать. Более того, выход Британии из ЕС упростит дальнейшее развитие двусторонних экономических отношений, так как многие решения будут приниматься быстрее и с меньшим количеством бюрократических проволочек, связанных с членством в ЕС. Например, вопрос санкций может быть решен: несмотря на то, что правительство Британии подтвердило, что собирается сохранить санкции после выхода из ЕС, вопрос их отмены теперь лежит в плоскости воли одного государства, а не 28.


— Основной вызов ждет те предприятия, которые нашли в Лондоне все преимущества одной из старейших финансовых столиц мира: доступ к инвестициям и возможность структурировать сделки с использованием механизмов английского права. Если не удастся договориться с ЕС по вопросам свободного движения услуг и капитала (а возможность этого высока, так как выбранный механизм соглашения о свободной торговле обычно обходит стороной эти вопросы), то есть вероятность, что в Европе появится новый финансовый центр, а структурировать пан-европейский бизнес через Лондон станет экономически невыгодно. Это создаст сложности для выстраивания холдинговых структур и использования механизмов доверительного управления, без которых сложно представить существование транснационального бизнеса в современном мире. И если до «брексита» тот белорусский бизнес, у которого получилось закрепиться в Лондоне, мог торговать услугами и программным обеспечением по всему Европейскому союзу, то в скором будущем — при отсутствии сделки с ЕС по свободному движению услуг — такой бизнес вынужден будет присматривать для себя другую локацию, — считает Клим Сташевский.
 
 
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Как «брексит» отразится на белорусском бизнесе — рассказал TUT.by партнер и руководитель практики международной торговли юридической фирмы Arzinger Law Offices Клим...
 
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