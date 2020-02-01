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«Брексит» состоялся: Великобритания вышла из Евросоюза
Источник материала: KYKY>
1 февраля в 02:00 по минскому времени Великобритания официально покинула Евросоюз. «Брексит» состоялся спустя три с половиной года после референдума, где он был предложен. И через 47 лет членства в ЕС,
Возле Вестминстерского дворца в Лондоне собрались люди, чтобы отпраздновать это событие патриотическими песнями. И послушать политиков, которые голосовали за «Брексит».
За полчаса до выхода из ЕС, с обращением к нации выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. «Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — сказал Джонсон.
Но больших празднований в стране не планируют, потому что почти половина избирателей Великобритании голосовала против «Брексита». Учитывая это, Джонсон
Что все это значит для англичан?
Для справки: Великобритания была членом ЕС 47 лет. 23 июня 2016 года страна проголосовала за «Брексит». Сторонники выхода из ЕС победили с небольшим перевесом голосов — 51,9 процента. Премьер-министр Дэвид Кэмерон, при котором прошел референдум, подал в отставку. Его место заняла Тереза Мэй, однако и она покинула пост спустя два года. При ней правительство не смогло согласовать план выхода страны из ЕС. Дату «брексита» переносили несколько раз. Летом 2019 года должность премьер-министра занял Борис Джонсон — один из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС. А потом и королева Елизавета II сказала, что она не против «Брексита».
Пока что простым смертным англичанам не о чем беспокоиться. До конца 2020 года в их жизни ничего кардинально не измениться. Они смогут свободно путешествовать по континенту, а граждане ЕС — устраиваться на работу в королевстве на тех же условиях, что и британцы, ничего пока не изменится и в торговле.
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1 февраля в 02:00 по минскому времени Великобритания официально покинула Евросоюз. «Брексит» состоялся спустя три с половиной года после референдума, где он был...
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