«Брексит» состоялся: Великобритания вышла из Евросоюза

Источник материала: KYKY

1 февраля в 02:00 по минскому времени Великобритания официально покинула Евросоюз. «Брексит» состоялся спустя три с половиной года после референдума, где он был предложен. И через 47 лет членства в ЕС, пишет BBC.

The UK has officially left the European Union, after 47 years of membership - the UK departed at 23:00 GMT - midnight in Brussels https://t.co/D7pQ4D7r5R pic.twitter.com/04Uxsh5uwe — BBC News (UK) (@BBCNews) January 31, 2020

This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit .



Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

Возле Вестминстерского дворца в Лондоне собрались люди, чтобы отпраздновать это событие патриотическими песнями. И послушать политиков, которые голосовали за «Брексит».

Celebrations underway to commemorate the UK’s departure from the EU. #Brexit supporters in Parliament Square in London are counting down the hours until departure @dwnews pic.twitter.com/3zFvukhzBg — Charlotte Potts (@chapotts) January 31, 2020

За полчаса до выхода из ЕС, с обращением к нации выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. «Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — сказал Джонсон.

Но больших празднований в стране не планируют, потому что почти половина избирателей Великобритании голосовала против «Брексита». Учитывая это, Джонсон

пообещал, что будет праздновать событие уважительно к различным точкам зрения на «Брексит».

Что все это значит для англичан?

Для справки: Великобритания была членом ЕС 47 лет. 23 июня 2016 года страна проголосовала за «Брексит». Сторонники выхода из ЕС победили с небольшим перевесом голосов — 51,9 процента. Премьер-министр Дэвид Кэмерон, при котором прошел референдум, подал в отставку. Его место заняла Тереза Мэй, однако и она покинула пост спустя два года. При ней правительство не смогло согласовать план выхода страны из ЕС. Дату «брексита» переносили несколько раз. Летом 2019 года должность премьер-министра занял Борис Джонсон — один из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС. А потом и королева Елизавета II сказала, что она не против «Брексита».

Пока что простым смертным англичанам не о чем беспокоиться. До конца 2020 года в их жизни ничего кардинально не измениться. Они смогут свободно путешествовать по континенту, а граждане ЕС — устраиваться на работу в королевстве на тех же условиях, что и британцы, ничего пока не изменится и в торговле.