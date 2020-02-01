Жить Комфортно — Хорошо

Источник материала: Вороновская газета





По информации руководства Вороновского РУП ЖКХ, в нынешнем году в планах по благоустройству и созданию комфортных условий для жителей района — реконструкция и модернизация котельных в агрогородках Заболоть и Бенякони. В рамках подпрограммы «Чистая вода» очередная на Вороновщине станция обезжелезивания появится в д. Нача, здесь же запланировано строительство 350 метров новой водопроводной сети. Замена 150 метров водопровода в ближайшее время начнется и в деревне Бастуны.

Галина ШЛЕМПО.

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