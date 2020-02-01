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Жить Комфортно — Хорошо

01.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жить Комфортно — Хорошо

По информации руководства Вороновского РУП ЖКХ, в нынешнем году в планах по благоустройству и созданию комфортных условий для жителей района — реконструкция и модернизация котельных в агрогородках Заболоть и Бенякони. В рамках подпрограммы «Чистая вода» очередная на Вороновщине станция обезжелезивания появится в д. Нача, здесь же запланировано строительство 350 метров новой водопроводной сети. Замена 150 метров водопровода в ближайшее время начнется и в деревне Бастуны. 

Галина ШЛЕМПО.

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Теги: Гродно
 
 
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По информации руководства Вороновского РУП ЖКХ, в нынешнем году в планах по благоустройству и созданию комфортных условий для жителей района — реконструкция и...
 
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