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Жить Комфортно — Хорошо
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По информации руководства Вороновского РУП ЖКХ, в нынешнем году в планах по благоустройству и созданию комфортных условий для жителей района — реконструкция и модернизация котельных в агрогородках Заболоть и Бенякони. В рамках подпрограммы «Чистая вода» очередная на Вороновщине станция обезжелезивания появится в д. Нача, здесь же запланировано строительство 350 метров новой водопроводной сети. Замена 150 метров водопровода в ближайшее время начнется и в деревне Бастуны.
Галина ШЛЕМПО.
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По информации руководства Вороновского РУП ЖКХ, в нынешнем году в планах по благоустройству и созданию комфортных условий для жителей района — реконструкция и...
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