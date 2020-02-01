Беларусов, которые приедут в Россию, будут отправлять на 14-дневный карантин. Но не всех

Источник материала: KYKY

Вчера, 31 января, в России официально подтвердили коронавирус у двух человек. Естественно, восточный сосед принял меры, и некоторые из них касаются и беларусов. По информации interfax.by, рассказываем .

Начиная с сегодняшнего дня беларусов, у которых есть вид на жительство в России, как только они приедут в РФ, будут помещать на 14-дневный карантин. Что важно, попасть на территорию России они смогут через 16 пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе, где ранее было ограничено сообщение. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска. И приняли дополнительные решения о том, что граждане КНР, а также граждане Республики Беларусь, которые хотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин», – сказала Голикова.

А мы напоминаем, новый китайский коронавирус уже унес жизни больше 250 человек. Заразились вирусом больше 11 000 человек, вылечить удалось 247 человек. Коронавирус полностью парализовал Китай и проник в 22 страны мира, в том числе, Францию, Англию, Штаты и Россию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса 2019-nCoV из Китая чрезвычайной ситуацией международного масштаба.