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137 стран согласились поделить налог на прибыль глобальных компаний

01.02.2020 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

137 стран согласились поделить налог на прибыль глобальных компаний

Технологические гиганты будут платить его даже в странах без своих представительств.

Годами крупнейшие технологические гиганты – Google, Apple,  Facebook и др. – аккумулировали прибыль в странах с низкими налогами на иностранный капитал и экономили на налогах. В пятницу, 31 января, 137 стран, уже присоединившихся к плану BEPS (по борьбе с размыванием налоговой базы), договорились, как менять налогообложение таких международных корпораций. Такое заявление было опубликовано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишут "Ведомости".

Страны одобрили подход, который ОЭСР предложила в октябре 2019 г.: обязать компании платить налоги в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации. В цифровую эпоху распределение налоговых прав и налогооблагаемой прибыли больше не может ограничиваться исключительно ссылкой на физическое присутствие, говорится в опубликованном заявлении. Если у компании есть «устойчивый и значимый» бизнес в стране, часть налога на прибыль она должна оставлять в ней, даже если работает через независимых дистрибуторов. Как именно рассчитать такой налог, ОЭСР не указывает. При этом для небольших стран, где компании ведут бизнес без представительств, организация предлагает ввести минимальный порог, чтобы страны все равно могли получать фиксированную прибыль от них. Сегодняшняя договоренность – важный шаг, отмечено в сообщении ОЭСР, потому что государства наконец-таки согласовали, какой именно подход применять.

 
 
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Технологические гиганты будут платить его даже в странах без своих представительств.
 
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