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Ставка на инновации: новинки белорусского ВПК презентовали в Минске

01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске представили разработки отечественной военной промышленности – почти 200 образцов, передает телеканал «МИР 24».

Это системы огневого поражения, роботизированные комплексы, колесная бронированная техника, системы радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы. С разработками ознакомились министр обороны Беларуси, госсекретарь Совета безопасности, а также сотрудники военно-промышленного комитета.

«Нами сделана ставка на интеллект, на инновации. Считаю, что мы добились ряда прорывных результатов. Можно говорить о том, что в республике создана полностью отечественная комплексная система противодействию атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это сейчас одна из самых больших угроз как в военном смысле, так и в защите объектов критической инфраструктуры», – отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко.

В прошлом году объем производства военной продукции составил больше 650 миллионов долларов. Это исторический максимум для Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Это системы огневого поражения, роботизированные комплексы, колесная бронированная техника, системы радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы.
 
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