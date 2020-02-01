|
Ставка на инновации: новинки белорусского ВПК презентовали в Минске
01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске представили разработки отечественной военной промышленности – почти 200 образцов, передает телеканал «МИР 24».
Это системы огневого поражения, роботизированные комплексы, колесная бронированная техника, системы радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы. С разработками ознакомились министр обороны Беларуси, госсекретарь Совета безопасности, а также сотрудники военно-промышленного комитета.
В прошлом году объем производства военной продукции составил больше 650 миллионов долларов. Это исторический максимум для Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это системы огневого поражения, роботизированные комплексы, колесная бронированная техника, системы радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)