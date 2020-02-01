Вызов Азаренко в сборную объяснили разрешением ее «семейной ситуации». Вика судится третий год

Источник материала: Tut.by

В преддверии матча Кубка Федерации с Нидерландами 7−8 февраля капитан женской сборной по теннису Татьяна Пучек рассказала, в какой форме подходят белорусские теннисистки к матчевой встрече и зачем на него зовут Викторию Азаренко, хотя она вряд ли приедет.



Виктория Азаренко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Команда готова к матчу, — отметила Пучек во время открытой тренировки команды. — Практически все наши теннисистки здесь, на месте. Нет пока только Ольги Говорцовой. В понедельник улетаем в Нидерланды. Все девчонки, слава Богу, в хорошей форме, без травм.

— Все на месте? И Вика Азаренко тоже?

— Нет. По Азаренко давайте так: один вопрос — один ответ. Виктория однозначного согласия на участие в матче не давала. Из-за ее семейной ситуации выехать [из Соединенных Штатов] она пока не может. Руководство федерации пообщалось с ней. Поскольку это наш самый опытный игрок, и мы всегда ее ждем. Надеемся, что она все-таки сможет приехать. Пока не может…

— То есть ее вызов — знак уважения?

— Это не то что бы знак уважения. Это наш самый опытный игрок! Если Виктория приедет, это огромный плюс команде. Мы ее ждем. До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится.

— А есть вероятность, что это случится в столь короткие сроки?

— Вероятность есть. Но минимальная.

Напомним, что летом 2017 года Азаренко вступила в судебную тяжбу с американцем Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком. Из-за судов Вика приостанавливала карьеру, а прошлый сезон завершила досрочно. В 2020-м году она пока не выступала. Сообщалось, что экс-первая ракетка мира намерена сыграть на турнире в Монтеррее в марте.

Помимо Виктории Азаренко (50 WTA) с белорусской стороны на участие в матче против Нидерландов заявлены Арина Соболенко (12 WTA), Александра Саснович (94 WTA), Ольга Говорцова (192 WTA) и Лидия Морозова (парный рейтинг — 96 WTA). В обойме у соперников будут Кики Бертенс, то есть игрок из топ-10, опытная теннисистка-парница Деми Схюрс (парный рейтинг — 14 WTA), а также Аранча Рус (93 WTA), Лесли Керхов (167 WTA) и Инди Де Фрооме (208 WTA).

В 2019 году Азаренко сыграла в двух матчах за сборную — против Германии (4:0) и Австралии (2:3).