Дорожные перспективы

Источник материала: Вороновская газета





Какие дороги отремонтируют в 2020-м, рассказал главный инженер ДРСУ-120 Александр Зданович:

— На текущий год капитальный ремонт запланирован на двух объектах. Устройство асфальтобетонного покрытия предстоит сделать на участке протяженностью 2,6 км на дороге Погородно-Полецкишки-Бенякони в марте-июне. Ремонт а/б-покрытия на участке в 3,8 км на автодороге Переганцы-Линги-Полипница — июле-сентябре.

Три объекта подлежат текущему ремонту на этот год. Он охватит без малого 3 км автодороги Радунь-Нача-Белюнцы и 1,6 км Погородно-Полецкишки-Бенякони, где будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие. Ремонт гравийной дороги Пусяворы-Жирмуны (4,3 км) завершится по плану в мае.

Галина ШЛЕМПО.

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