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Впервые в парламенте Беларуси появится рабочая группа по взаимодействию с Конгрессом США

01.02.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусском парламенте завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США, сообщил председатель комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выступаем за конструктивный и равноправный диалог с США, за расширение сотрудничества по всем направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе мы готовы и к углублению отношений на межпарламентском уровне. Достаточно сказать, что сейчас завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США", - цитирует Рачкова госагентство "БелТА". При этом сенатор отметил поступательный процесс нормализации белорусско-американских отношений, в котором заинтересованы обе стороны.

Такая группа, уточнил он, в белорусском парламенте будет создана впервые, в нее войдут как члены Совета Республики, так и депутаты Палаты представителей. "Мы готовы обсуждать с коллегами абсолютно все вопросы", - подчеркнул Рачков.
 
 
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В белорусском парламенте завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США, сообщил председатель комиссии Совета Республики по...
 
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