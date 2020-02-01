Впервые в парламенте Беларуси появится рабочая группа по взаимодействию с Конгрессом США

"Мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выступаем за конструктивный и равноправный диалог с США, за расширение сотрудничества по всем направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе мы готовы и к углублению отношений на межпарламентском уровне. Достаточно сказать, что сейчас завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США", - цитирует Рачкова госагентство "БелТА". При этом сенатор отметил поступательный процесс нормализации белорусско-американских отношений, в котором заинтересованы обе стороны.





Такая группа, уточнил он, в белорусском парламенте будет создана впервые, в нее войдут как члены Совета Республики, так и депутаты Палаты представителей. "Мы готовы обсуждать с коллегами абсолютно все вопросы", - подчеркнул Рачков.







