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В Ивацевичах мужчина хотел с сыном покататься на коньках и избил работника ДЮСШ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 января около половины седьмого вечера в Ивацевичах мужчина пришёл на каток и избил работника ДЮСШ.
Как
Заметив людей на ледовом поле, 50-летний рабочий ДЮСШ сказал им, что на лёд выходить нельзя. В результате между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого посетитель избил работника, причинив тяжёлые травмы.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ.
Зимой 2020 года в Мозыре женщина подралась с двумя молодыми людьми.
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Новости Беларуси. 26 января около половины седьмого вечера в Ивацевичах мужчина пришёл на каток и избил работника ДЮСШ. Как сообщает Следственный комитет, 34-летний...
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