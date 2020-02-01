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В Ивацевичах мужчина хотел с сыном покататься на коньках и избил работника ДЮСШ

01.02.2020 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 января около половины седьмого вечера в Ивацевичах мужчина пришёл на каток и избил работника ДЮСШ.

Как сообщает Следственный комитет, 34-летний местный житель решил сходить вместе с сыном в ДЮСШ, чтобы покататься на коньках. Когда они пришли, лёд был почищен и застывал, свет был выключен, посетители отсутствовали.

Заметив людей на ледовом поле, 50-летний рабочий ДЮСШ сказал им, что на лёд выходить нельзя. В результате между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого посетитель избил работника, причинив тяжёлые травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ.

Зимой 2020 года в Мозыре женщина подралась с двумя молодыми людьми.

В это время у неё были украдены 100 рублей – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 26 января около половины седьмого вечера в Ивацевичах мужчина пришёл на каток и избил работника ДЮСШ. Как сообщает Следственный комитет, 34-летний...
 
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