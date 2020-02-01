|
Американка Кенин выиграла Australian Open
Источник материала: Tut.by
Американская теннисистка София Кенин (№15 WTA) стала победительницей одиночного женского разряда Australian Open.
В финале Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (№32 WTA) - 4:6, 6:2, 6:2.
Это первая победа на турнире "Большого шлема" для Кенин. По пути к титулу София поочередно обыграла итальянку Мартину Тревизан, американку Энн Ли, китаянку Чжан Шуай, еще одну американку Кори Гауфф, Онс Жабер из Туниса и австралийку Эшли Барти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская теннисистка София Кенин (№ 15 WTA) стала победительницей одиночного женского разряда Australian Open.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)