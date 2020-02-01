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Американка Кенин выиграла Australian Open

01.02.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская теннисистка София Кенин (№15 WTA) стала победительницей одиночного женского разряда Australian Open.

В финале Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (№32 WTA) - 4:6, 6:2, 6:2.


Reuters

Это первая победа на турнире "Большого шлема" для Кенин. По пути к титулу София поочередно обыграла итальянку Мартину Тревизан, американку Энн Ли, китаянку Чжан Шуай, еще одну американку Кори Гауфф, Онс Жабер из Туниса и австралийку Эшли Барти.


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Американская теннисистка София Кенин (№ 15 WTA) стала победительницей одиночного женского разряда Australian Open.
 
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