В Беларуси открыт прием заказов на седан Toyota Corolla 2020 модельного года

Источник материала: Tut.by

В последний день января Toyota объявила о начале приема заказов на слегка обновленный седан Corolla. Новое поколение модели, напомним, появилось в Беларуси весной прошлого года, а посему перечень обновок невелик.





Добавились два новых цвета кузова («красный специальный металлик» и «бежевый металлик»), а в комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» появилась тонировка заднего стекла и боковых окон, а подоконная линия стала более выразительной благодаря хромированному обрамлению.





У мультимедиа-системы (начиная с комплектации «Комфорт») появилась поддержка Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет пользоваться интерфейсом смартфона на центральном экране автомобиля, управляя приложениями при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления. Двигатель остался без изменений — это 1,6-литровый атмосферный мотор (122 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.





После обновления Corolla подорожала и теперь цены начинаются от 42 126 рублей за базовый седан в исполнении «Стандарт» с «механикой». Топ-версия «Престиж Safety» с вариатором и фирменным набором электронных ассистентов обойдется минимум в 60 239 рублей.