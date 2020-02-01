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Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

01.02.2020 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча, можно сказать, историческая. И вот пришло время новых серьезных переговоров. Предваряло их неформальное общение. Глава нашего государства и госсекретарь США знакомы давно, но заочно. Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, при личной встрече, готов абсолютно искренне обсудить все накопившиеся вопросы.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Для американского политика этот визит – повод познакомиться с нашей страной и приблизиться к пониманию реальной ситуации в Беларуси.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики Соединенных Штатов Америки. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее – мало и так далее. Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью.

Я готов, господин государственный секретарь, обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне, честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ и страна, которая готова работать на стабильность и мир.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Люди в материале: Александр Лукашенко, Майкл Помпео
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла...
 
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