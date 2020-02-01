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Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча, можно сказать, историческая. И вот пришло время новых серьезных переговоров. Предваряло их неформальное общение. Глава нашего государства и госсекретарь США знакомы давно, но заочно. Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, при личной встрече, готов абсолютно искренне обсудить все накопившиеся вопросы.
Для американского политика этот визит – повод познакомиться с нашей страной и приблизиться к пониманию реальной ситуации в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я готов, господин государственный секретарь, обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне, честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ и страна, которая готова работать на стабильность и мир.
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Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла...
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