Лукашенко заметил, что накануне визита в Минск госсекретаря США о белорусско-американских отношениях много писали. «Враги и недруги шутили, издевались, юродствавали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже», – сказал он.





По словам Лукашенко, все сводилось к тому, что такая встреча проходит впервые, и руководство Беларуси не знакомо с нынешним госсекретарем США.





Belsat.eu ), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб», – отметил глава государства. «Должен их разочаровать, да и вам напомнить: мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (Помпео возглавлял ЦРУ – прим.), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб», – отметил глава государства.









Лукашенко на встрече с Помпео. Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters / Forum





Лукашенко пояснил, что эти мероприятия касались борьбы с терроризмом, торговли людьми. «Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью я помню несколько случаев – мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада», – рассказал Лукашенко.





«Так что у нас есть хоть небольшая, но совместная история работы во имя мира на планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, почему вы сегодня на посту госсекретаря и ваш руководитель Дональд Трамп уделяете большое внимание. Как видите, есть у нас что-то общее, очень важное для людей», – резюмировал он.









Лукашенко заявил, что рад встрече с Помпео по крайней мере по двум причинам.





«Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недоразумений в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недоразумений прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что тут за народ, что за люди, что за диктатура, какая здесь демократия, много ее – мало и так далее», – сказал он





«Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью», – заявил Лукашенко.





Самолет Майка Помпео приземлился в Национальном аэропорту Минска сегодня утром.





Сразу из аэропорта Помпео направился во Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко. На входе во дворец его встречал министр иностранных дел Владимир Макей.





Напомним, перед тем, как прибыть в Минск, 31 января Помпео побывал в Киеве.















