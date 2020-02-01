Минское «Динамо» играет в гостях против «Сибири». Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч перед паузой на матчи сборной. В гостях «зубры» играют против «Сибири».

В этой выездной серии минчане провели уже два матча. Сначала без вариантов уступили СКА (0:5), а затем в результативном поединке проиграли «Автомобилисту» (5:6 ОТ).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сибирь» имеет хорошие шансы на плей-офф, но борьба в Восточной конференции все еще крайне ожесточенная.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом игры клуб из Новосибирска. Коэффициент на победу «Сибири» — 1,22, «Динамо» — 4,50.

«Сибирь»: Сятери (Красиков); Йокипакка – Логинов, Шаров – Руохомаа – Пуустинен; Демидов – Ермаков, Шашков – Саюстов – Миловзоров; Алексеев – Тимашов, Чесалин – Комаров – Макаров; Михайлов – Торченюк – Романцев, Морозов, Ромаев.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Осипков); Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Паре – Павлович (А); Морроу – Готовец, Принс – Спунер – Дроздов; Знахаренко – Денисов, Мартынов – Демков – Грецкий; А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович, Достанко, Аносов.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 13.30.

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