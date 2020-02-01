«Отверженные»: 8 из 10. Запасайтесь валидолом

Источник материала: Tut.by

В минский прокат вышла криминальная драма Ладжа Ли «Отверженные» . Вышла без особых амбиций и, кажется, рискует остаться совсем незамеченной. А это, между прочим, фильм из каннского конкурса, номинированный от Франции на «Оскар». АFISHA.TUT.BY его уже посмотрела и рассказывает, почему вы не пожалеете, если поступите так же.



Кадр из фильма

О чем фильм: Лоран по прозвищу Пенто — новичок в криминальном подразделении полиции Сен-Дени. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках, Пенто и его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью.

Награды последних Канн раздавались со скандалом: пресса освистала почти все решения жюри. Исключением стали разве что пальмовая веточка, переданная в руки режиссера «Паразитов», и приз жюри, который вручили Ладжу Ли за фильм «Отверженные». Но если постеры первых расклеили по всему Минску еще в июле, то вторые добрались до белорусской столицы только к концу января. Но и на том спасибо.

Ладж Ли, чернокожий француз, родился в пригороде Парижа — Монфермее, о дурной славе которого мы знаем еще из «Отверженных» Виктора Гюго. Мысли об экранизации романа у режиссера не было, он, скорее, берется возделывать почву, по которой однажды прошелся Гюго, и спустя сотню лет предлагает свою версию «2.0».





Место действия «Отверженных» то же, что и у классика, но время наше. С 1862 года, когда был написан роман, кажется, здесь должно было бы поменяться многое. И несмотря на то, что теперь над городом летают дроны, а полиция ищет подозреваемых через ленту Instagram, здесь «мало что изменилось», как в лоб подметит один из героев фильма.

Поэтому над названием Ли долго не думал и для своей короткометражки, выросшей в полнометражный дебют, позаимствовал вариант Гюго. Искать рифмы между литературным произведением и фильмом мы больше не станем, хотя их там хватает. Все-таки «Отверженные» Ли — самостоятельное произведение.





Сказать, что сегодня Монфермей — неблагополучный район, где цветет проституция и наркомания, — ничего не сказать. Это к тому же большая коммунальная квартира, где на небольшом клочке земли собрались чернокожие, арабы, рома. У каждого своя вера и свои ценности, но никто из них не знает своих прав. Их может объединить что-нибудь глобальное, как, например, чемпионат мира по футболу. Но чтобы ужиться в быту, конфликты здесь решают силой. Их главным урегулятором выступает местная полиция, будто бы единственный подлинный хозяин этой земли. «Я и есть закон», — скажет один из копов в «Отверженных», чтобы оправдать полицейский произвол и свои методы, далекие от гуманных. И, вероятно, в жизни не смекнет, что подменяет категорию уважения категорией страха.

Апогеем таких стычек в Монфермее еще в 2005-м стали массовые беспорядки, когда в попытке скрыться от полиции здесь погибли несколько темнокожих подростков. Погромы, поджоги и вообще война всех со всеми, если верить Ладжу Ли, в этих широтах идет до сих пор. Собственно, его кино как раз об этом. Кому, как не ему, знать, что на самом деле происходит на местных улочках. Как вы уже догадались, это социальная драма, и тем, кто такое не переваривает, лучше сходить на, возможно, последний фильм Полански.





В центре сюжета — трое полицейских, на которых смело можно навесить ярлыки «плохой», «хороший» и «злой». Они ездят по городу и с крутым видом разруливают проблемы местных. То девчонкам смартфон разобьют, потому что у них будто бы руки пахнут марихуаной; то нападут на шайку темнокожих малышей, потому что могут; то сами влипнут в историю, для решения которой понадобится помощь местных авторитетов. И если порой встречи копов с разноцветными горожанами смотрятся комично, то временами действие заносит в такие драматургические виражи, что впору брать с собой в кинотеатр валидол.

Стиль «Отверженных» как бы балансирует между гонзо-журналистикой и теледокументалистикой (стоит ли уточнять, что Ладж скорее известен как документалист?). Камера Жюльена Верона очень деликатная, она подсматривает за важным, но вместе с тем не скатывается в пошлость. То, что таблоиды вынесли бы в заголовок, мы видим как бы со стороны, например через дверной звонок или через учтивый зум. Технически картинка изящная и очень живая. Помимо прочего, она строится из записей с дрона и GoPro, а эпизодами стилизована под стримы.

За время съемок пострадали как минимум два автомобиля, один дрон и один смартфон, но об этом вы вряд ли вспомните. А вот сцены, иллюстрирующие, что в таких гетто грош цена жизни и безопасности чернокожего ребенка (в отличие от циркового львенка), уж точно врежутся в память. И будут всплывать в мыслях каждый раз, когда разговор зайдет о благополучии Запада. Хотя зачем далеко ходить: чтобы понять, о чем говорит Ли, не обязательно ехать во Францию. В обществах, которыми до сих пор правит сильная рука, такое кино, как «Отверженные», только лишний раз наступает на больную мозоль.

Не обижайтесь, но вас оставят с открытым финалом: заканчивается фильм двусмысленным фэйдаутом в одном из самых кульминационных эпизодов картины. И это определенно к лучшему. Ладж Ли не берется комментировать, чем и когда закончится эта война, где на самом деле место эмигрантов, он не мыслит категориями «хорошо-плохо». Просто показывает своих когдатошних соседей, возможно даже друзей. Постскриптумом Ладж процитирует «Отверженных» Гюго: «Запомни, мой друг: нет ни вредных трав, ни плохих людей, есть только плохой агроном». И оставит вас на собственной грядке с ворохом правильных вопросов.

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