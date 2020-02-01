ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам предлагают скинуться на возвращение редкой книги Казимира Малевича

01.02.2020 15:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На краудфандинговой платформе Ulej стартовал сбор средств на возвращение в Беларусь редкой книги художника Казимира Малевича. "Бог не свергнут. Искусство. Церковь.

Фабрика" — единственный философский трактат автора "Черного квадрата", изданный при его жизни, пишет euroradio.fm
Малевич написал книгу в 1920-м году. 2000 экземпляров книги вышли из типографии в 1922 году. После этого книга стала частью философской работы художника "Супрематизм. Миры как беспредметность, или вечный покой".

Недавно книга была найдена в частной коллекции. Руководство "Витебского центра современного искусства" захотело выкупить трактат и вернуть его на родину. Ожидается, что 23 февраля, в день рождения Казимира Малевича, инвесторы соберутся в Минске и торжественно передадут редкую книгу "Витебскому центру современного искусства" а также послушают неформальную лекцию директора музея о центре и жизни Малевича в Витебске.

Казимир Малевич был связан с Витебском с 1919 по 1935 год. Он руководил мастерской в Народном художественном училище, которую возглавлял Марк Шагал. В этот период он организовал группу УНОВИС (Утвердителей Нового Искусства), читал лекции и писал трактаты.


Обложка книги / ulej.by
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На краудфандинговой платформе Ulej стартовал сбор средств на возвращение в Беларусь редкой книги художника Казимира Малевича. "Бог не свергнут. Искусство. Церковь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, когда в Беларуси похолодает до –10 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика