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Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Apple временно закрыла все свои магазины в материковом Китае до 9 февраля. Об этом
Как сообщили в Apple, это было сделано из-за вспышки нового типа коронавируса.
«Мы думаем о людях, наиболее пострадавших от коронавируса, и о тех, кто работает круглосуточно, чтобы изучать и сдерживать его.
«Из-за осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры в материковом Китае до 9 февраля», — говорится в сообщении компании.
При этом онлайн-магазин Apple в Китае останется открытым. Компания пообещала вновь открыть свои магазины «как можно скорее».
Напомним, что эта организация считает Китай своим ключевым рынком. По информации CNBC, использовавшем правительственные данные, в декабре в Китае было отгружено 3,2 миллиона iPhone (в декабре 2018 года было поставлено 2,7 миллиона).
Также Apple достигла рекордного уровня в среду, 29 января 2020 года, после того как превысила прогнозы по доходам и продажам за последний квартал. Ее выручка выросла на 9% — до 91,8 млрд долларов, причем доходы частично были обусловлены доходами от iPhone, которые выросли на 8% благодаря новым моделям до 55,96 млрд долларов.
В Китае, по данным на 21.00 31 января, количество погибших от нового коронавируса
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