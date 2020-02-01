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БЖД: на участке «Гомель – Калинковичи» будут отменены некоторые поезда

01.02.2020 15:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД: на участке «Гомель – Калинковичи» будут отменены некоторые поезда
Фото из открытых источников

Белорусская железная дорога проинформировала об изменении расписания движения некоторых поездов межрегиональных и региональных линий экономкласса, а также прицепных вагонов. Причина – капитальный ремонт железнодорожного моста на перегоне «Центролит – Прибор» участка «Гомель – Калинковичи».

БЖД: на участке «Гомель – Калинковичи» будут отменены некоторые поезда Зачем в электричке при проверке билета требуют паспорт?

  • Поезд №621 «Гомель – Калинковичи – Минск» отправлением со станции «Гомель» 4, 5, 18, 19 февраля, 31 марта и 1 апреля будет отменен.
  • Поезд №670 «Минск – Калинковичи – Гомель» 4, 5, 18 и 19 февраля, а также 31 марта и 1 апреля пойдет по маршруту «Минск – Калинковичи – Речица».
  • Поезд №669 «Гомель – Калинковичи – Минск» 5, 6, 19 и 21 февраля, а также 1 и 2 апреля - по маршруту «Речица – Калинковичи – Минск».

Кроме того, в БЖД обратили внимание на то, что 4-6, 18-20 февраля и 31 марта - 2 апреля прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Гомелем и Речицей осуществляться не будут. Поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса, курсирующие на данном участке, будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия, других изменениях в расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», в кассах, а также по единому номеру 105 Контакт-центра БЖД.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ограничение движение поездов связано с капитальным ремонтом железнодорожного моста на перегоне «Центролит – Прибор».
 
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