ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Единый» и еще несколько. Статкевич и Дмитриев рассказали о своих планах на выборы

01.02.2020 15:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политики объяснили, почему не планируют участвовать в процедуре выбора единого кандидата от оппозиции.

«Единый» и еще несколько. Статкевич и Дмитриев рассказали о своих планах на выборы
В частности, Николай Статкевич отметил, что является кандидатом в президенты от Белорусского национального конгресса, пишет gazetaby.com

«Часть оппозиции, которая борется, она уже определилась со своим кандидатом. Если зарегистрированная оппозиция определится, и там будет действительно достойная кандидатура, то мы найдем понимание. У нас будет и координация, и сотрудничество, и совместная работа», — заявил политик в интервью БелаПАН.



Статкевич пояснил, что единственной достойной кандидатурой считает сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусский христианская демократия» Павла Северинца, назвав его «проверенным лидером».

Иные планы на выборы и у лидера «Говори правду» Андрея Дмитриева.

«Я рад, что у национально ориентированной части общества будет свой кандидат. В стране есть часть общества, которой нужен нормальный националистический кандидат с яркой антироссийской позицией. И очень хорошо, что эта часть общества будет представлена на президентских выборах, — заявил Андрей Дмитриев.



При этом он подчеркнул, что у «Говори правду» будет свой кандидат, который будет нацелен в первую очередь на внутренние изменения в стране, социальные вопросы: как детей учат, как людей лечат и где работать.

Андрей Дмитриев также высказал симпатии Павлу Северинцу.

«Если националисты смогут выбрать Северинца в качестве своего кандидата, реальные большие срезы белорусского общества на будущих выборах будут представлять три кандидата: кандидат от власти — Лукашенко, кандидат от центристов с социальной повесткой — «Говори правду» и кандидат от националистов.

А вот относительно кандидатуры Николая Статкевича он пояснил:

«У Статкевича нет никаких шансов из-за уголовного дела, все остальные – либо слишком молоды в политическом либо возрастном смысле, либо идут, чтобы критиковать оппозицию и хвалить власть», — отметил Андрей Дмитриев.

Отметим, что пока неизвестно, кто же станет единым кандидатом от правоцентристской коалиции на президентских выборах-2020. Пять партий со своими кандидатами планируют провести праймериз и выбрать одного. Впрочем, эксперты дают скептичные оценки по этому поводу. Одна из главных претензий: кандидата, по сути, определит узкий круг оппозиционных активистов, но этот человек может не понравиться обывателям, которые разочаровались во власти.

Ситуацию в оппозиции прокомментировал даже связанный с пресс-службой главы Беларуси телеграм-канал «Пул Первого»: «Не будет от оппозиции единого кандидата на президентских выборах – сделали прогноз анонимные авторы Пула Первого. – Почему не будет кандидата? Переругаются. Уже есть слухи, что те партии, чьи кандидаты не победят на «выборах за право участия в выборах», аккуратно «не согласятся» с чем-нибудь. И выставят своего претендента вне правоцентристского конкурса».

Как бы там ни было, на даже при позитивном разрешении ситуации уже понятно, что одного кандидата от оппозиции не будет. А вот кого решит зарегистрировать сама власть в качестве своего оппонента, уже другой вопрос.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политики объяснили, почему не планируют участвовать в процедуре выбора единого кандидата от оппозиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД: на участке «Гомель – Калинковичи» будут отменены некоторые поезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика