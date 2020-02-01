В иранском аэропорту пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы

Источник материала: СТВ

Новости Ирана. В иранском аэропорту произошел инцидент с пассажирским самолетом. Воздушное судно Airbus A319 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на западе страны. Это был внутренний рейс из Тегерана. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. На борту находилось более 100 человек, никто из них не пострадал.



