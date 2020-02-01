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Историческое событие. Как жители Великобритании восприняли выход страны из ЕС

01.02.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Великобритания вышла из состава ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна перестала быть членом Европейского союза в 2 часа ночи по минскому времени.

Историческое событие. Как жители Великобритании восприняли выход страны из ЕС

Подданные английской королевы встретили это историческое событие радостными криками и взмахами флагов. Во время торжеств к нации обратился премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что именно сейчас страна начинает объединяться и выходить на новый уровень.

Британия была членом ЕС в течение 47 лет. Однако на референдуме, который состоялся три с половиной года назад, 52 % британцев высказались за выход страны из объединения. Теперь Соединенное Королевство ожидает 11-месячный переходный период, за который Британии и ЕС предстоит решить многие вопросы, среди которых иммиграция и свободная торговля.

Историческое событие. Как жители Великобритании восприняли выход страны из ЕС

Историческое событие. Как жители Великобритании восприняли выход страны из ЕС

Люди в материале: Борис Джонсон
 
 
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Новости Великобритании. Великобритания вышла из состава ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна перестала быть членом Европейского союза в 2 часа...
 
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