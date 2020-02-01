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Названы самые популярные автомобили в мире в 2019 году

01.02.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агентство Focus2Move обнародовало список самых продаваемых в мире автомобилей в минувшем году. Уже который год подряд самым продаваемым автомобилем планеты остается Toyota Corolla.


Результат «японки» в 2019 году — 1 236 380 проданных экземпляров (спрос на модель по сравнению с позапрошлым годом увеличился на 4,1%). На втором месте среди мировых бестселлеров расположилось семейство пикапов Ford F-Series (1 070 234 машин), а замыкает тройку лидеров еще одна Toyota — кроссовер RAV4, продажи которого выросли на 11,7% — до почти 932 тысяч единиц. В топ-10 попали также Honda Civic и CR-V, Volkswagen Tiguan, Ram Pick-up, Toyota Camry, Volkswagen Golf и Chevrolet Silverado.



Что касается рынка новых автомобилей в целом, то в 2019 году он продемонстрировал падение на 4,4%: во всем мире, по подсчетам аналитиков из LMC Automotive, реализовано 90,3 миллиона автомобилей. Одним из главных факторов снижения продаж эксперты называют замедление темпов роста китайской экономики.

Среди автомобильных концернов лучший показатель в 2019 году снова на счету Volkswagen, который смог продать 10,97 миллиона автомобилей (прирост 1,3% по сравнению с 2018 годом), причем это с учетом продаж грузовых марок MAN и Scania. На втором месте Toyota с результатом 10,74 миллиона машин (+1,4%), включая продукцию дочерних брендов Lexus и Daihatsu, а также грузовики Hino. Третьим по величине автопроизводителем в мире, по предварительным данным, стал альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший 10,29 миллиона автомобилей. Концерны General Motors, Ford и FCA, в декабре прошлого года договорившиеся об объединении с французской PSA Group, данных по продажам пока не привели.

 
 
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Агентство Focus2Move обнародовало список самых продаваемых в мире автомобилей в минувшем году.
 
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