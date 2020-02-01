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В Китае число умерших от коронавируса выросло до 259 человек, заражённых уже почти 12 тысяч
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заразились почти 12 тысяч.
Тем временем, постоянно расширяется география стран, где зафиксирован коронавирус. Первый случай заболевания подтвержден в Швеции. Накануне Италия первой в Европе ввела режим чрезвычайного положения из-за обнаружения заболевших. А уже со 2 февраля будет запрещен въезд в США иностранцев, побывавших в Китае, а также обязательное медицинское обследование и возможный карантин для возвращающихся американцев.
Напомним, ВОЗ
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Новости Китая. В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заразились почти 12 тысяч. 7 тыс. человек...
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