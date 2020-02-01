Ждать ли большего прихода США в Беларусь — Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, передает корреспондент БЕЛТА.

ЛУКАШЕНКО НАЧАЛ ВСТРЕЧУ С ПОМПЕО С ШУТКИ О ДИКТАТУРЕ В БЕЛАРУСИ «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — пошутил глава государства перед началом встречи.

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало и так далее», — сказал Президент.





Александр Лукашенко





Майкл Помпео

ПОМПЕО: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ США НАЗНАЧАТ ПОСЛА В БЕЛАРУСЬ Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.





Во время встречи

«Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью», — выразил уверенность белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО — ПОМПЕО: МЫ С ВАМИ ДАВНО ЗНАКОМЫ, НО ЗАОЧНО Президент заметил, что накануне визита в Минск Майкла Помпео многое писали о белорусско-американских отношениях. «Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже», — констатировал Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко





Майкл Помпео





Он подчеркнул, что Беларусь — это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: «К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто».-0-

ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ И ЕЕ НАРОД ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НА СТАБИЛЬНОСТЬ И МИР Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

ПОМПЕО: МЫ НЕ ГОВОРИМ БЕЛАРУСИ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В атмосфере доверия и взаимопонимания — итоги переговоров

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США. Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.





Майкл Помпео и Владимир Макей во время брифинга

«Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации двусторонних отношений», — заявил Владимир Макей.





Майкл Помпео и Владимир Макей





Он подчеркнул, что встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений. «Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля и далее развивать двусторонние отношения. Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва», — считает министр.





Владимир Макей

Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости страны, о чем заявляют США. Отмечен значительный и пока недоиспользованный потенциал двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили направления, как и где это могло бы произойти.





Во время брифинга

Акцент сделан также на взаимодействии двух государств по линии правоохранительных органов. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности. «Состоялся в частности обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте», — сказал Владимир Макей.

Он особо поблагодарил американских партнеров за открытость и конструктивный характер диалога.

МАКЕЙ: МЫ ПРИВЕТСТВОВАЛИ БЫ БОЛЕЕ АКТИВНУЮ РОЛЬ США В БЕЛАРУСИ «Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

МАКЕЙ: БЕЛАРУСЬ ВЕДЕТ АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С США ПО ТЕМАТИКЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что вопросы демократии, прав человека также сегодня очень детально и подробно обсуждались во время переговоров.

США ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЛАРУСЬ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ НА 100% И ПО КОНКУРЕНТНЫМ ЦЕНАМ — ПОМПЕО «Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно», — подчеркнул Госсекретарь США Майкл Помпео.

США И БЕЛАРУСЬ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ОТМЕНЕ САНКЦИЙ — ПОМПЕО «Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», — сказал Госсекретарь США Майкл Помпео. https://www.belta.by/