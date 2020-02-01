Конструктивные предложения от неравнодушных людей. Прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

Источник материала: Вороновская газета





В субботу, 1 февраля, за три часа на прямую линию поступило около двух десятков обращений граждан. Большинство из них касалось житейских проблем, находящихся в сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства, услуг. Затрагивались и вопросы социальной инфраструктуры, прежде всего в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. А звонок из Вороново был с благодарностью –за оперативное решение председателем областного Совета депутатов проблемы с электроснабжением.

На большинство обращений были даны конкретные ответы и консультации. Представители ряда областных служб, также дежуривших на прямой линии, ряду граждан разъяснили алгоритм действий по решению возникших у них проблем.

– Обращений граждан становится меньше. Во-первых, потому, что постепенно снимаются с повестки дня те или иные проблемы, а, во-вторых, растет уровень информированности населения, – считает Игорь Жук. – Многое в этом направлении делается как на всех уровнях исполнительной власти, так и депутатским корпусом области. Например, в прошлом году депутаты местных Советов практически в два раза по сравнению с 2018 годом увеличили число встреч с трудовыми коллективами и с гражданами по месту жительства. Как итог, уменьшение числа обращений и к самим депутатам, и в Советы. Оно и понятно, вопросы нередко как раз и порождают неопределенность. А информируя граждан, мы вносим ясность, показывая, что будет сделано сегодня-завтра, а с чем придется и повременить.

С другой стороны, такие встречи дают и обратную связь, позволяют промониторить ситуацию в трудовом коллективе, в конкретном селе или микрорайоне.

– Формы и методы работы депутатского корпуса в этом направлении мы будем совершенствовать и далее, как и стараться поднимать на более высокий уровень местное самоуправление, – подчеркнул Игорь Жук. – Одной из задач депутатов как раз и является умение разглядеть конструктивные предложения, идущие от неравнодушных людей. Хорошая общественная инициатива должна быть не только услышана, мы обязаны самым активным образом способствовать ее реализации. За порядок на той же сельской улице или в городском дворе ответственны должны быть не только местные исполкомы и их службы, но и сами жильцы. И к этому нужно стремиться. Сообща всегда легче решить проблему.

Иван ГАВРИЦКИЙ https://grodnonews.by/