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Белорус Дмитрий Лазовский выиграл медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером чемпионата мира в Ленцерхайде.
Серебро досталось чеху Яну Штвртецкому (0+0).
Илья Авсеенко (0+0) стал 23-м, Александр Мацкевич (0+1) - 39-м, Кирилл Тюрин (0+2) - 48-м.
В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером чемпионата мира в Ленцерхайде.
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