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Белорус Дмитрий Лазовский выиграл медаль юниорского чемпионата мира по биатлону

01.02.2020 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером чемпионата мира в Ленцерхайде.


Лазовский (0+0) не допустил ни одного промаха в спринте и проиграл 33 секунды норвежцу Вебьерну Соэруму (0+1).

Серебро досталось чеху Яну Штвртецкому (0+0).

Илья Авсеенко (0+0) стал 23-м, Александр Мацкевич (0+1) - 39-м, Кирилл Тюрин (0+2) - 48-м.

В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.

 
 
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером чемпионата мира в Ленцерхайде.
 
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