Не на жизнь, а на смерть. Как минчане мстят «паркунам»

материале корреспондента агентства «Минск-Новости». Подробности — вкорреспондента агентства «Минск-Новости».





В дежурную часть Центрального РУВД поступило сообщение, что неизвестный у дома № 129 на пр. Победителей повредил Mitsubishi Carisma — владелец обнаружил большую вмятину на заднем крыле авто. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.





Установить личность злоумышленника сотрудникам отдела уголовного розыска особого труда не составило — помогли записи камер видеонаблюдения, отчетливо запечатлевшие хулигана. Им оказался 55-летний житель этого дома, ранее не судимый. Вину гражданин признал, а проступок объяснил тем, что ему попросту надоели припаркованные не по правилам во дворе машины. Действительно, Mitsubishi стояла задними колесами на тротуаре и мешала движению пешеходов. Поэтому горожанин сгоряча стукнул ее со всей силы ногой, за что в скором времени предстанет перед судом — в отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.





По словам начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Центрального РУВД Михаила Ткачева, в 2019 году в районе возбудили 233 (в 2018-м — 135) уголовных дела за хулиганство. Из них 89 (51) — за повреждения припаркованных автомобилей.





— Проблема загруженности дворовых территорий транспортом актуальна для больших городов. Особенно там, где дома строили еще во времена СССР, тогда не было столько машин, — говорит Михаил Михайлович. — Часто водители не оставляют авто на стоянках, предпочитая парковаться около дома, потому что им лень пройти несколько сотен метров. Некоторые просто жалеют денег. Они не думают, что их транспорт может мешать. Знали бы вы, сколько звонков поступает в службу «102», когда такая машина загораживает проезд или коммунальщики не могут забрать мусор из контейнеров, потому что к ним нет доступа! Уже не говорю о том, что они могут препятствовать движению автомобилей скорой помощи, милиции, МЧС.





Нередко самосуды над нерадивыми водителями устраивают пожилые граждане, которым мешают пройти стоящие машины. Они незаметно царапают их кузова острыми предметами, ключами, могут ударить тростью. Пенсионеры не задумываются, что попадают под уголовную ответственность: наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.





— Раскрывать такие преступления непросто: как правило, их совершают в темное время суток, отсутствуют следы злоумышленника, да и сам потерпевший порой не сразу может заметить повреждения на кузове автомобиля, — подчеркивает подполковник милиции Ткачев.





Вместе со старшим участковым инспектором милиции Центрального РУВД Олегом Нупрейчиком мы прошлись по ул. Заславской, чтобы посмотреть, как припаркованы машины во дворах.





Вот красный Peugeot-406 беспечно брошен водителем на пешеходном переходе у школы, хотя ПДД категорически запрещают парковаться на зебрах и ближе 15 м от них в обе стороны. Владелец авто не заставил себя долго ждать и тут же принялся оправдываться:





— Да я на минуточку только! Нужно было срочно поговорить с учительницей по поводу успеваемости сына.





Участковый еще раз напомнил мужчине, что он нарушает правила: оставив так машину, он ограничил обзор другим водителям, которые могли не заметить спешащих с уроков детей.









У дома № 13 на зеленой зоне припаркована Mazda, хотя свободных мест рядом предостаточно. Чуть поодаль и вовсе девять автомобилей стоят в ряд на газоне. Участковый передал эту информацию коллегам из ГАИ.





В практике майора милиции Нупрейчика был случай, когда гражданка сообщила, что вся левая сторона ее машины повреждена. По записям камер видеонаблюдения участковый установил: к этому причастен велосипедист. Оказалось, мужчина находился в изрядном подпитии, не смог удержать руль и завалился прямо на припаркованный у обочины автомобиль, который был совсем не из дешевых. Так как горожанин нанес вред имуществу неумышленно, к уголовной ответственности его не привлекли, а причиненный ущерб пострадавшая взыскивала через суд.





— Изобличать хулиганов, повреждающих кузова транспортных средств, помогают записи камер видеонаблюдения или свидетели: они, к сожалению, есть не всегда. Чтобы ваш автомобиль был в целости и сохранности, желательно оставлять его на охраняемых стоянках и не пренебрегать ПДД, — советует Олег Александрович. — А тем, кому мешают припаркованные машины, не стоит устраивать самосуд: достаточно позвонить в службу «102» — приедет милиция и во всем разберется.





Сотрудники ГАИ нередко прибегают к принудительной эвакуации автомобилей. При этом некоторые водители ошибочно полагают: если машину не отвезли на охраняемую стоянку, то за отбуксировку платить не придется.





Вот пример: старенький Ford находился на тротуаре и мешал пешеходам. Прибывший инспектор ДПС составил протокол осмотра транспортного средства с участием понятых, так как водитель отсутствовал. После — эвакуация. Когда авто поднимали на лафет, прибежал владелец и стал требовать вернуть машину на место. Оплачивать затраты, связанные с принудительным перемещением авто, он наотрез отказался.





Тогда организация, предоставлявшая эти услуги, обратилась в суд. Требования истца удовлетворили, взыскав с ответчика затраченные на эвакуацию транспорта средства. Рассмотрев апелляционную жалобу водителя, Мингорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения.





Важный момент: составление протокола осмотра автомобиля и начало погрузки уже считаются принудительной отбуксировкой, и за это придется платить.





Справочно





За неправильную парковку легкового транспорта предусмотрено вынесение предупреждения либо штраф в размере одной базовой величины (27 рублей). Если водитель допустит такое же нарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания, то заплатить придется вдвое больше.



