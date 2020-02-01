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Канадский миллиардер вернет Aston Martin в чемпионат "Формулы-1"

01.02.2020 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под собственным именем британский автопроизводитель не выступал там уже 60 лет


Лэнс Стролл (слева) и Лоуренс Стролл. Фото: F1i

Под собственным именем британский автопроизводитель не выступал там уже 60 лет

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda продаст 20% акций новому акционеру. Сделка станет частью операции по привлечению 500 млн фунтов стерлингов ($652,5 млн), которые необходимы компании для улучшения ликвидности и снижения кредитной нагрузки. Об этом говорится в сообщении компании.

Операция будет проходить в два этапа. Сначала консорциум инвесторов во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом заплатит 182 млн фунтов ($239 млн) за 16,7% акций. Потом будет совершена допэмиссия акций, в которой будут участвовать все основные акционеры, включая Стролла. Она принесет еще 318 млн фунтов. 

После допэмиссии доля Стролла в компании составит 20%.
Сейчас Aston Martin принадлежит в основном итальянским и кувейтским инвесторам. Привлечение средств даст возможность профинансировать запуск первого внедорожника компании – Aston Martin DBX.

Стролл – канадский инвестор, владелец гоночной команды Racing Point (бывшая Force India), выступающей в "Формуле-1", и отец пилота этой команды Лэнса Стролла. Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд (877-е место в списке миллиардеров). С сезона-2021 Racing Point будет переименована в Aston Martin F1. Любимый бренд Джеймса Бонда – Aston Martin – никогда не имел большой программы в "Формуле-1", а под собственным именем не выступал там уже 60 лет. 


Стролл войдет в совет директоров Aston Martin как председатель с исполнительными полномочиями, заменив уходящего в отставку Пенни Хьюза, пишет focus.ua
60-летний Стролл сделал состояние в модном бизнесе: в 1992 году он вывел на биржу бренд Tommy Hilfiger, а позже продал его частным инвесторам. Затем купил бренд Michael Kors и в 2011-ом также вывел его на биржу.

На днях Aston Martin предупредила, что прибыль за 2019 год сократится почти вдвое из-за плохих продаж. Оптовые поставки упали на 7%, поскольку производитель стремился сократить дилерские запасы.

После объявления о новом акционере котировки Aston Martin в Лондоне подскочили на 30%.
 
 
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Под собственным именем британский автопроизводитель не выступал там уже 60 лет
 
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