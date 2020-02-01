Обнародован текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района на 2020 год, а также график разработки проектно-сметной документации в 2020 году. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ».
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» на 2020 год:
Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области продлится с марта по июнь 2020 года:
Здесь планируется: ремонт кровли, фасадов, балконов, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
Сметная стоимость проекта: 232 662 рубля.
Вводная площадь: 1 046 кв. м.
Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Ленина в аг. Молотковичи Пинского района Брестской области продлится с марта по май:
Здесь планируется: ремонт кровли, фасада, балконов, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
Сметная стоимость проекта: 81 914 рублей.
Вводная площадь: 262 кв. м.
Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области продлится с мая по август:
Здесь планируется: ремонт кровли, фасада, балконов, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
Сметная стоимость проекта: 282 242 рубля.
Вводная площадь: 1 043 кв. м.
Капитальный ремонт жилого дома № 192 по ул. Лунинецкой в д. Пинковичи Пинского района Брестской области продлится с июня по сентябрь:
Здесь планируется: ремонт кровли, фасада, балконов, козырьков, отмостки. Ремонт инженерных сетей и замена оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
Сметная стоимость проекта: 280 747 рублей.
Вводная площадь: 2494 кв. м.
Разработка проектно-сметной документации на 2020-2021 гг.
Капитальный ремонт жилого дома № 192 по ул. Лунинецкой в д. Пинковичи Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 2 494 кв. м; стоимость разработки – 14 000 рублей;
Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Школьной в аг. Жидче Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 523 кв. м; стоимость разработки – 10 000 рублей;
Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Веселой в д. Ковнятин Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 856 кв. м; стоимость разработки – 11 000 рублей;
Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 1 031 кв. м; стоимость разработки – 13 500 рублей;
Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 1 041 кв. м; стоимость разработки – 13 500 рублей;
Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Центральной в пос. Садовый Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 720 кв. м; стоимость разработки – 11 000.