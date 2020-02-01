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Обнародован текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района на 2020 год

01.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Обнародован текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района на 2020 год, а также график разработки проектно-сметной документации в 2020 году. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ».

Обнародован текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района на 2020 год

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда
КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» на 2020 год:

  • Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области продлится с марта по июнь 2020 года:
    • Здесь планируется: ремонт кровли, фасадов, балконов, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
    • Сметная стоимость проекта: 232 662 рубля.
    • Вводная площадь: 1 046 кв. м.
  • Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Ленина в аг. Молотковичи Пинского района Брестской области продлится с марта по май:
    • Здесь планируется: ремонт кровли, фасада, балконов, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
    • Сметная стоимость проекта: 81 914 рублей.
    • Вводная площадь: 262 кв. м.
  • Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области продлится с мая по август:
    • Здесь планируется: ремонт кровли, фасада, балконов, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
    • Сметная стоимость проекта: 282 242 рубля.
    • Вводная площадь: 1 043 кв. м.
  • Капитальный ремонт жилого дома № 192 по ул. Лунинецкой в д. Пинковичи Пинского района Брестской области продлится с июня по сентябрь:
    • Здесь планируется: ремонт кровли, фасада, балконов, козырьков, отмостки. Ремонт инженерных сетей и замена оборудования, оконных и дверных блоков в МОП.
    • Сметная стоимость проекта: 280 747 рублей.
    • Вводная площадь: 2494 кв. м.

Разработка проектно-сметной документации на 2020-2021 гг.

  • Капитальный ремонт жилого дома № 192 по ул. Лунинецкой в д. Пинковичи Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 2 494 кв. м; стоимость разработки – 14 000 рублей;
  • Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Школьной в аг. Жидче Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 523 кв. м; стоимость разработки – 10 000 рублей;
  • Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Веселой в д. Ковнятин Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 856 кв. м; стоимость разработки – 11 000 рублей;
  • Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 1 031 кв. м; стоимость разработки – 13 500 рублей;
  • Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 1 041 кв. м; стоимость разработки – 13 500 рублей;
  • Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Центральной в пос. Садовый Пинского района Брестской области. Общая площадь квартир – 720 кв. м; стоимость разработки – 11 000.
 
 
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