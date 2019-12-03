|
В Италии продают квартиры за €1, но есть условия
Источник материала: KYKY>
В Италии решили спасать деревни и города от вымирания – продавать недвижимость фактически бесплатно, всего за €1. По
Речь маленький город юге Италии Таранто. Его центр находится на отдельном острове, где и отдают недвижимость даром. Но, чтобы стать владельцем нужно: сделать ремонт, стоимостью около 300 тысяч евро и появляться в квартире хотя периодически (как часто – не уточнили). Власти Таранто хотят привлечь в город 25 тысяч новых жителей. Если акция станет популярной, еще больше тысячи домов и квартир выставят на продажу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)