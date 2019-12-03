В Италии продают квартиры за €1, но есть условия

Источник материала: KYKY

В Италии решили спасать деревни и города от вымирания – продавать недвижимость фактически бесплатно, всего за €1. По информации independent.co.uk рассказываем условия акции.

Речь маленький город юге Италии Таранто. Его центр находится на отдельном острове, где и отдают недвижимость даром. Но, чтобы стать владельцем нужно: сделать ремонт, стоимостью около 300 тысяч евро и появляться в квартире хотя периодически (как часто – не уточнили). Власти Таранто хотят привлечь в город 25 тысяч новых жителей. Если акция станет популярной, еще больше тысячи домов и квартир выставят на продажу.