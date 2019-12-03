ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии продают квартиры за €1, но есть условия

01.02.2020 17:18 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Италии решили спасать деревни и города от вымирания – продавать недвижимость фактически бесплатно, всего за €1. По информации independent.co.uk рассказываем условия акции. 

Речь маленький город юге Италии Таранто. Его центр находится на отдельном острове, где и отдают недвижимость даром. Но, чтобы стать владельцем нужно: сделать ремонт, стоимостью около 300 тысяч евро и появляться в квартире хотя периодически (как часто – не уточнили). Власти Таранто хотят привлечь в город 25 тысяч новых жителей. Если акция станет популярной, еще больше тысячи домов и квартир выставят на продажу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от INNA (@inna_kkovaleva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Карина

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии решили спасать деревни и города от вымирания – продавать недвижимость фактически бесплатно, всего за €1. По информации independent.co.uk рассказываем условия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ждать ли большего прихода США в Беларусь — Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика