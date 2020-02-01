Стала известна дата итогового голосования по импичменту Трампа

profile.ru/ Соответствующая резолюция лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла была одобрена большинством голосов, пишет













Голоса разделились следующим образом: 53 республиканца поддержали инициативу, 47 демократов были против неё. Отмечается, что Чак Шумер, лидер демократического меньшинства Сената от штата Нью-Йорк, был намерен дополнить документ рядом поправок. Так, он внёс на голосование вопрос о назначении свидетелями экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Кроме того, Шумер призвал обязать Пентагон и Госдепартамент предоставить документацию по делу импичмента, сообщает ТАСС. Однако, подчеркнул Макконнелл, новые аргументы больше к делу приобщаться не будут.





«Большинство членов Сената США приняли решение, что многочисленных свидетелей и свыше 28 тыс. страниц документов, уже включённых в дело в качестве доказательств, достаточно для того, чтобы составить мнение об обвинениях Палаты представителей и прекратить этот судебный процесс по импичменту», — заявил Макконнелл.





Напомним, палата представителей США поддержала импичмент Дональда Трампа по статьям «воспрепятствование конгрессу» и «превышение полномочий». Поводом для него стала предполагаемая задержка Трампом военной помощи Украине, в обмен на предоставление которой он якобы попросил расследования против своего оппонента Джо Байдена. Однако лидер США заявил, что требовал от Украины исключительно борьбы с коррупцией и не совершил ничего незаконного. Противники американского президента считают, что тем самым он нарушил конституцию страны и превысил полномочия.



