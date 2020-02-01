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Ждать ли большего прихода США в Беларусь — Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры

01.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ждать ли большего прихода США в Беларусь — Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры

Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — пошутил глава государства перед началом встречи.

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало и так далее», — сказал Президент.

«Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью», — выразил уверенность белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь — это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: «К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто».

По информации БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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> Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео...
 
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