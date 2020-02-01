Нападающий «Динамо» с худшим показателем полезности в КХЛ заявил, что играет «довольно неплохо»

Источник материала: Tut.by

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Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс высоко оценивает свой уровень игры в этом сезоне. Похвалил он команду и за матч против «Сибири», который завершился поражением со счетом 2:3.

«Думаю, что мы играли достаточно неплохо, но „Сибирь“ хорошо реализовала свои моменты, забила в большинстве, но мы боролись до конца. Лично для меня визит в Новосибирск, конечно, был особенным. Я не был здесь с прошлого сезона. Вернуться было здорово, здесь потрясающая атмосфера и болельщики. Хотел ли я забить бывшим одноклубникам? Ну конечно, да, я старался.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как оценю свою игру в нынешнем сезоне? Достаточно неплохо. Были трудные отрезки, но я выкладываюсь в каждом матче, стараюсь сыграть на максимуме. Для „Динамо“ нынешний сезон получается трудным, мы не попадаем в плей-офф. Но мы стараемся играть как можно лучше и фокусируемся на остатке регулярного чемпионата. Есть ли мысли о том, где я буду играть в будущем? Посмотрим, что случится. Пока я об этом не думал — главное завершить этот сезон», — приводит слова Принса «Чемпионат.ком» .

В этом сезоне Шейн Принс провел за «Динамо» 47 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-24», который является худшим среди всех хоккеистов Континентальной хоккейной лиги.

По ходу сезона «Динамо» выставляло Принса на драфт отказов, но никто Шейна не забрал. В итоге он остался в Минске.

Отметим, что контракт с Шейном Принсом заключался на условиях принятия им белорусского гражданства, что позволит канадцу сыграть за нашу сборную на домашнем чемпионате мира 2021 года.

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