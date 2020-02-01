ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи назвали неожиданный признак скорого инфаркта

01.02.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Немецкие кардиологи назвали один из признаков приближающегося инфаркта. 

Как сообщает Focus.de, учащённое сердцебиение не несёт в себе угрозы, как и если сердце сбивается с ритма. Однако врачи добавили, что если ритм сердцебиения нарушается несколько раз в день и длится дольше 30 секунд, то нужно обследоваться. 

Иногда оказывается, что в организме не хватает калия, это и привозит к нарушениям ритма. Есть простой способ проверить это – пару дней съедать по два банана или абрикоса. Если ситуация улучшилась, значит действительно не хватает калия. 

Что касается инфаркта, на него может указывать боль в ногах. Есть два признака. 

Первый – если при ходьбе возникает боль в икрах и человек вынужден часто останавливаться. Это называется «болезнь витрины» – словно человек остановился, чтобы посмотреть товары в витринах. 

Второй – если лежащий человек испытывает боль вокруг пальцев, которая проходит, когда он поднимается с кровати. 

Оба признака указывают на атеросклероз сосудов нижних конечностей. Это хроническое заболевание, при котором сужается просвет артерий и ухудшается кровоток в них. 

Атеросклероз указывает на возможность развития многих болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Поэтому, если наблюдается вышеописанная боль в ногах, желательно пройти обследование, чтобы в случае необходимости успеть предотвратить инфаркт. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как уменьшить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть один важный фактор, без которого даже спорт и правильное питание не помогут (подробности здесь). 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Немецкие кардиологи назвали один из признаков приближающегося инфаркта.  Как сообщает Focus.de, учащённое сердцебиение не несёт в себе угрозы, как и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бронеавтомобили ASILAK-1 будут выпускать в Беларуси: для кого, для чего, какие модели. Что такое РСЗО "Флейта"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика