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Врачи назвали неожиданный признак скорого инфаркта
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Немецкие кардиологи назвали один из признаков приближающегося инфаркта.
Как
Иногда оказывается, что в организме не хватает калия, это и привозит к нарушениям ритма. Есть простой способ проверить это – пару дней съедать по два банана или абрикоса. Если ситуация улучшилась, значит действительно не хватает калия.
Что касается инфаркта, на него может указывать боль в ногах. Есть два признака.
Первый – если при ходьбе возникает боль в икрах и человек вынужден часто останавливаться. Это называется «болезнь витрины» – словно человек остановился, чтобы посмотреть товары в витринах.
Второй – если лежащий человек испытывает боль вокруг пальцев, которая проходит, когда он поднимается с кровати.
Оба признака указывают на атеросклероз сосудов нижних конечностей. Это хроническое заболевание, при котором сужается просвет артерий и ухудшается кровоток в них.
Атеросклероз указывает на возможность развития многих болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Поэтому, если наблюдается вышеописанная боль в ногах, желательно пройти обследование, чтобы в случае необходимости успеть предотвратить инфаркт.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как уменьшить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Новости Германии. Немецкие кардиологи назвали один из признаков приближающегося инфаркта. Как сообщает Focus.de, учащённое сердцебиение не несёт в себе угрозы, как и...
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