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На встречу Помпео не пригласили оппозиционных политиков

01.02.2020 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля в Минске встретился с представителями гражданского общества - правозащитником Александром Беляцким, председателем офиса по правам людей с инвалидностью Сергеем Дроздовским, председателем Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком и председателем Общества белорусского языка Еленой Анисим.

На встречу Помпео не пригласили оппозиционных политиков
Ранее Майк Помпео встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем, пишет svaboda.org/

«Мы подали информацию о ситуации с правами человека в Беларуси. Мы говорили о проблемах и наших рекомендациях, - рассказал Свободе Алесь Беляцкий. - Помпео сообщил, что фактически то же сказал на встрече с Александром Лукашенко, где поднимал вопросы с правами человека. По его словам, США поддерживают вопрос независимости Беларуси, безопасности и прав человека».
Эта встреча, которая длилась около получаса, была сигналом солидарности с гражданским обществом, считает Беляцкий.

Оппозиционных политиков не пригласили

А вот представители белорусских оппозиционных партий приглашение на встречу с госсекретарем США не получили.

По словам лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, такая встреча не планировалась.

Накануне визита лидеры оппозиционных движений и партий передали в посольство США в Беларуси обращение на его имя госсекретаря США Майка Помпео.

Обращение подписали лидер ОГП Николай Козлов, председатель Белорусского партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, председатель БСДП Игорь Борисов, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель БХД Павел Северинец, заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля в Минске встретился с представителями гражданского общества - правозащитником Александром Беляцким, председателем офиса по...
 
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