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Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

01.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление КНР отменили пошлины, а также налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая используется в борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает ТАСС.

Отмечается, что к товарам соответствующей категории относятся химические препараты, средства для дезинфекции, защитные маски, костюмы и прочие принадлежности, машины скорой помощи, спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций.

Как следует из заявления, соответствующее решение распространяется на все товары указанной категории, ввезенные в КНР с 1 января по 31 марта. Если пошлины и налоги за этот период уже уплачены, власти страны готовы оформить их возврат. Кроме того, упомянутые грузы будут пользоваться приоритетом при прохождении таможни.

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Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление КНР отменили пошлины, а также налог на добавленную стоимость и...
 
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