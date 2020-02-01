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Пешеход напал на велосипедиста из-за яркого света, и получил ответный удар ножом в спину

01.02.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Однажды ночью в Барановичах не разошлись пешеход и велосипедист. Горожанину, который возвращался домой не совсем трезвым, помешал свет фары двухколесного железного коня. Недолго думая, он ударил по транспортному средству. Велосипедист остановился, догнал обидчика и ткнул его ножом в спину. Пешеход, добравшись до дома, вызвал скорую - медики диагностировали колото-резаное проникающее ранение поясничного отдела и травмирование легкого.

Пешеход напал на велосипедиста из-за яркого света, и получил ответный удар ножом в спину

Как рассказывает Александр Петран, единственный «свидетель» произошедшего - видеокамера, установленная недалеко от железнодорожного перехода. Правда, она зафиксировала начало ссоры, но не последний опасный удар. Тем не менее изображение позволило рассмотреть велосипед и наличие нескольких татуировок на левой руке его владельца…

Пешеход напал на велосипедиста из-за яркого света, и получил ответный удар ножом в спинуЧерез сутки сменившись с дежурства в СОГ, офицер решил еще раз осмотреть место происшествия. Как раз в тот момент мимо проезжал велосипедист. Одеждой он совсем не походил на ночного нападавшего: тот был в спортивной байке и кепке, этот же предпочитал более деловой стиль - строгую кожаную куртку, брюки.

Но транспортное средство очень напоминало то, которое совсем недавно рассматривали на записи камеры. Оперативник остановил человека, завел разговор, а сам внимательно стал присматриваться к месту на левой руке, где у нарушителя была татуировка. Потом попросил собеседника снять пиджак, а там - нательный рисунок. Как раз в нужном месте.

Александр не подал вида. Начал рассказывать про какой-то пропавший телефон, а сам при этом незаметно набрал номер райотдела.

Подъехали коллеги, провели досмотр. В кармане владельца железного коня обнаружили складной нож. Правда, пешехода он ударил другим оружием - его оперативники нашли позже.

Мужчина признался: ранил случайного встречного, потому что тот пнул его дорогостоящий велосипед. Жена подозреваемого не смогла объяснить поступок мужа, утверждала: дома он ни разу даже голоса не повысил…

…Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Ольга КУЛИКОВА, "На страже".
Фото Альберта ЕРМАКОВА

 
 
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  Однажды ночью в Барановичах не разошлись пешеход и велосипедист. Горожанину, который возвращался домой не совсем трезвым, помешал свет фары двухколесного...
 
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