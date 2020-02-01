Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов выше нуля, днем - до плюс 4-10 градусов.
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Усиление ветра и осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 февраля
01.02.2020 18:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов выше нуля, днем - до плюс 4-10 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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