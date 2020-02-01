﻿ Усиление ветра и осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 февраля. 21.by
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Усиление ветра и осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 февраля

01.02.2020 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Усиление ветра и осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 февраля
Фото из открытых источников

Усиление ветра и осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 февраля Правда ли, что из-за бесснежной зимы летом не будет комаров?
В воскресенье, 2 февраля, в Беларуси будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами - слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем в отдельных районах - 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов выше нуля, днем - до плюс 4-10 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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