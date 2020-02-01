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«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

01.02.2020 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Подходит к завершению первый турнир из серии «Большого шлема» в этом сезоне – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 февраля состоялся финал женского одиночного разряда.

В решающем матче женской части сетки встречались американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса. Первый сет остался за более опытной Мугурусой. При счете 4:4 теннисистка сделала брэйк, а затем взяла и свою подачу. Как итог – 6:4.

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

Но дальше на корте доминировала уже Кенин. София довольно уверенно взяла два последующих сета с одинаковым счетом – 6:2 и впервые выиграла турнир уровня «Большого шлема».

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

София Кенин, победительница женского одиночного разряда Australian Open:
Моя мечта сбылась, она стала реальностью. Если у вас есть мечта, надо идти к ней – и она сбудется. Это были лучшие две недели в моей жизни. Я благодарная моей команде, моему отцу, всем, кто сделал это возможным. Мы очень много работали, пережили тяжелые моменты, боролись, а теперь я на седьмом небе.

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

2 февраля состоится финал в мужской «одиночке». В нем встретятся серб Новак Джокович и Доминик Тим из Австрии.

Люди в материале: София Кенин, Гарбинье Мугуруса
 
 
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Подходит к завершению первый турнир из серии «Большого шлема» в этом сезоне – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 февраля состоялся финал женского...
 
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