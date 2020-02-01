БАТЭ сыграл вничью в первом матче в Турции

Источник материала: Tut.by

БАТЭ в первом спарринге на первом турецком сборы сыграл против чешского «Фастава». Голов в матче забито не было. Отметим, что вне заявки на матч остались вратарь Денис Щербицкий, полузащитник Александр Володько и форвард Антон Сарока.



Фото: БАТЭ

БАТЭ — «Фастав» (Злин, Чехия) — 0:0

Белек. 1 февраля. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: А. Чичкан, Д. Бессмертный (А.Филипович, 46), З. Волков (М.Мякиш, 46), Б. Копитович (Е.Филипенко, 46), В. Малькевич (Б.Настич, 46), Д. Бага (А.Немирко, 46), Е. Яблонский (к) (С.Драгун, 46), Е. Березкин (В.Виллюмссон, 46), Н. Милич (Э.Мукам, 46), М. Скавыш (Б.Дубайич, 46), И. Василевич (И.Стасевич, 26; П. Нехайчик, 46).

Чехи, которые давно находятся на сборах бодрее провели первый тайм, впрочем, счет могли открыть борисовчане, но после удара Евгения Яблонского мяч попал в штангу. В первом тайме голов забито не было.

Во втором тайме БАТЭ прибавил, игра шла в равной борьбе, а в концовке белорусы даже добавили и имели неплохие моменты для взятия ворот. Но и второй 45-минутке взятий ворот не случилось.

Команда проведет еще три встречи. 7 февраля будут сыграны сразу два поединка — с другим представителем Чехии «Пршибрамом» и российским «Сочи».

А 11 февраля встретятся с киевским «Динамо». Напомним, что с киевлянами на сборах играл чемпион Беларуси из Бреста.

БАТЭ до поездки в Турцию успел в Минске сыграть против «Витебска» и победить со счетом 2:1.

Как менялись борисовчане в межсезонье

31 декабря 2019 года БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера, седьмого в истории клуба. Им стал 37-летний Кирилл Альшевский , тренировавший дубль «желто-синих» и приведший его к золотым наградам.

Тренерский штаб пополнил 31-летний серб Лука Евтович , который стал тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».

В начале года в БАТЭ вернулся Павел Нехайчик , который в 2019 году был капитаном брестского «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию Борисова.

А в конце января в стан БАТЭ вернулся ветеран команды Александр Володько , который в 2018 году играл за карагандинский «Шахтер», а в 2019 году сидел на скамейке запасных в солигорском «Шахтере».

Команда рассталась с вратарем Сергеем Черником , который перебрался в Казахстан в «Иртыш» из Павлодара.