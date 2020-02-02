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Анонс программы «Неделя» за 02.02.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тема белорусско-американских отношений получит развитие в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя». Международные отношения, коронавирус, Brexit и многое другое, что у всех на слуху и что заслуживает особого внимания.
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Новости Беларуси. Тема белорусско-американских отношений получит развитие в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя». Международные отношения,...
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