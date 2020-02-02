Анонс программы «Неделя» за 02.02.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема белорусско-американских отношений получит развитие в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя». Международные отношения, коронавирус, Brexit и многое другое, что у всех на слуху и что заслуживает особого внимания.

Итак, подводим итоги уходящих семи дней в программе «Неделя» в воскресенье, 2 февраля, в 19.30.



