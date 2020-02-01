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В Moodyʼs оценили вред коронавируса для мировой экономики

01.02.2020 19:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению экспертов, коронавирус может стать большим «черным лебедем», чем финансовый кризис 2008 года.

Распространение китайского коронавируса может навредить мировой экономике серьезнее, чем финансовый кризис 2008 года, говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics.

«Никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, государственные деятели… могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с „испанкой“ (эпидемией гриппа в Европе — ред.) 1918 года», — говорится в обзоре.


В Moodyʼs добавили, что индекс цен на промышленные металлы уже снизился на 7,1% в ответ на риски, связанные с распространением коронавируса. Отмечается, что 29 января он достиг минимального значения с июня 2017 года. Это падение связано со значительным влиянием Китая на мировую промышленность.
В отчете говорится, что коронавирус также негативно повлиял на рынок американских облигаций, пишет Moodyʼs.

Напомним, что из-за коронавируса Google закрыла свои офисы в Китае, Starbuks приостановил работу половины кофеен, а IKEA — половины магазинов. Tesla остановила работу завода в Шанхае в рамках расширенного распоряжения правительства Китая по противодействию распространению коронавируса.
 
 
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По мнению экспертов, коронавирус может стать большим «черным лебедем», чем финансовый кризис 2008 года.
 
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