Как житель Барановичей гостил в африканском племени, где женщины ходят топлес

intex-press.by Живут они только в Намибии и Анголе. «Доверяй, но проверяй!» – решил я и как-то утром проснулся с твердым намерением выяснить лично, насколько красивы эти красавицы, пишет





Сын Дмитрий, с которым мы уже повидали немало экзотических стран, идею одобрил. Прямых рейсов в Намибию нет, пришлось лететь из Минска с пересадками – одна в Стамбуле, другая в Йоханнесбурге. Почти сутки в пути, девять с небольшим тысяч километров – и здравствуй, Намибия!





С химба оказалось все не так просто: живут они на самом севере страны, так что от столицы, Виндхука, предстояло «пилить» не менее пятисот километров. Но что такое 500 км по сравнению с теми тысячами, что мы уже проделали!





Мы взяли напрокат машину и наняли водителя, чтобы ничто не отвлекало нас от знакомства со страной. Я не эксперт по сельскому хозяйству, но очень скоро у меня сложилось впечатление, что в Намибии оно просто отсутствует! Да-да, именно так. Сотни километров пути – и ни одного поля, засеянного какой-либо культурой, ни одного трактора, ни одного фермера. Песчаные или каменистые потрескавшиеся, пересохшие пространства, где, в лучшем случае, растут чахлые деревца и кустарники – таков типичный пейзаж страны. Русла высохших рек (нам так ни разу и не встретилось ни одной, в которой была бы вода) дополняли картину.





Животноводство, правда, кое-где практикуется. Откуда же тогда берутся помидоры, огурцы и картошка, в которых нет недостатка в местных ресторанах и кафе? Из ЮАР. Оттуда же приходит и большинство остальных продуктов.









И на десятки, если не сотни километров – ни постройки, ни души, ни малейших признаков человеческого присутствия. Намибия – чемпион Африки по самой низкой плотности населения: на площади, равной почти четырем нашим республикам, проживает всего 2,5 миллиона человек, примерно 3 человека на километр. В мире же Намибия уступает по этому показателю только Монголии – там еще меньше.

Первая встреча

…Химба «возникли» вдруг, буквально из ниоткуда: первая наша встреча с ними состоялась в небольшом городке Оучо, от которого до конечной цели нашей поездки оставалось еще километров 200. Здесь мы ожидали увидеть их меньше всего, поскольку это сугубо сельские жители. Что, впрочем, не означает, что они не могут время от времени наведываться в город, чтобы «отовариться». Совершенно случайно бросив взгляд в окно машины, я увидел их – обнаженных до пояса темнокожих женщин с массивными бусами и многочисленными браслетами на руках и ногах. Ошибиться было невозможно: таких знаменитых косичек, обмазанных красной глиной, нет больше ни у кого в Африке!





– Тормози! – закричал я водителю. – Химба!





Тот улыбнулся и остановил машину.





Торопливо расчехляя фотоаппараты, мы направились (если не сказать, бросились) к химба. Вот они, красавицы южной Африки! Женщины нисколько не удивились – вероятно, привыкли к повышенному вниманию иностранцев, ведь нынче это своеобразный бренд Намибии. Позировали охотно. Уже потом, просматривая результаты этой импровизированной «фотосессии», я увидел, что одна из девушек обеими руками держит мою руку – во время съемки я этого как-то не заметил. «А что! – подумал самодовольно, – раз вызвал интерес такой юной особы – есть еще порох в пороховницах!»





Попытался разместить одно из этих фото на «Фейсбуке», оно было тут же заблокировано, и я получил строгое предупреждение о том, что «нарушаю нормы». Не поняли «моралисты» из этой соцсети, что нет в том снимке ничего непристойного, сексуального – а есть лишь отражение повседневной жизни африканского племени.





Кстати, так ходят не одни химба. Так что теперь – блокировать половину Африки!? Разместил этот же снимок на «Одноклассниках», «Неизвестном гении», «Читальне» – без проблем. Такие вот «безнравственные» сайты.





Так у них же ничего нет?!

На второй день мы подъезжали к городу Каманьяб. Вот здесь-то, в сельской местности, химба можно было увидеть и в естественных условиях проживания.





Оставив машину метрах в ста от деревни, мы взяли проводника-переводчика (который, похоже, и ждал появления каких-нибудь любопытных иностранцев) и направились к видневшимся невдалеке конусообразным бревенчатым домам, облепленным то ли глиной, то ли грязью. Деревня была небольшой, размером, пожалуй, с половину футбольного поля. Жителей – человек 20–25.





Кто-то варит обед на небольшом костре, кто-то занимается детьми, кто-то бродит туда-сюда без видимой цели, кто-то просто сидит или лежит внутри хижины. Мужчин – ни одного. «Где?» – спрашиваем мы. «Работают», – следует краткий ответ. Надо полагать, пасут где-то скот – основное занятие химба. Женщины, девушки, дети обступают нас, и, разумеется, наши фотоаппараты начинают строчить, как пулеметы – уж слишком необычно выглядят полуобнаженные тела красноватого оттенка (покрытые смесью молочного жира, охры и прочих компонентов – не только для защиты от солнца и укусов насекомых, но и для красоты), их косички и «рожки» на голове. Замечаем, у некоторых отсутствуют передние зубы. Недостаток витаминов, цинга? Вовсе нет. Зубы удаляют для… красоты!





Вопросы о благах цивилизации отпадают немедленно: нет в деревне электричества, а значит, нет здесь ни радио, ни телевидения, ни мобильников, ни всего остального. Заглядываем в одну из хижин, там – ничего. В буквальном смысле ни-че-го – ни койки, ни стола, ни хоть каких-то табуреток. На земляном полу – шкура, видимо, и «простыня», и «одеяло». Замечаю, однако, некую резную деревянную вещицу, похожую на подставку или подсвечник. Оказывается, это и есть подставка, но только под… ухо. Иными словами, подушка. Вероятно, только с помощью ее и можно сохранить хитрые прически химба во время ночного сна. Муж и жена у химба – понятие относительное. Как нам сказали, по взаимному согласию супругами можно меняться.





В сухой, насквозь прожженной солнцем Намибии, вода – большая ценность. И химба научились мыться… без воды. Поджигают благовонные травы, накрывают тело тканью и сильно потеют в дыму. Поры раскрываются, кожа очищается. Потом остается только вытереть тело. После такой «бани» человек к тому же приятно пахнет.





Я подарил женщинам пару магнитов с видами Беларуси (интересно, куда они их прикрепят, не имея холодильников?). Спрашивать, однако, слышали ли они о такой стране, было бесполезно. Поинтересовался у одной женщины, варившей некую похлебку напротив своей хижины, знает ли она что-нибудь о России. Ответ был отрицательным. «А об Анголе?» – «Да». Ну, это-то как раз и понятно. А вообще на данный момент численность химба не превышает 50 тысяч. Цифра может быть и меньшей – подсчеты затруднены.









Так действительно ли химба – самые красивые женщины африканского континента? Еще раз убедился, что «на вкус и цвет товарищей нет», так что однозначно сказать «да» или «нет» не смогу. Мне все же больше понравились малагасийки (жительницы острова Мадагаскар). Но вот что наряды, украшения, внешний облик химба – самое своеобразное и оригинальное из того, что мне удалось до сих пор увидеть в Африке (а я побывал там уже не раз и не два) – спору нет.





…Я приклеил на одну из хижин стикер с надписью «Барановичи». Пусть висит, пока не выцветет под яркими лучами африканского солнца, напоминая о том, что здесь были гости из далекой Беларуси.





Фото: архив Игоря МАТВЕЕВА



