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В США двойник герцогини Сассекской Меган Маркл прославилась в сети

01.02.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американка имеет поразительное внешнее сходство с герцогиней. С женщиной даже фотографируются на улицах.


Фото: instagram.com/greyson_land

Об этом сообщает People.

Популярность пришла к 39-летней Акише Лэнд из американского Миссури после общего фото с дочерью Грейсон. Пользователи сети отметили невероятное сходство американки с женой принца Гарри - Меган Маркл.

Пост стал вирусным, а также принес Лэнд 158 тысяч подписчиков. В комментариях юзеры отмечают, насколько женщины похожи между собой. Лэнд уже называют двойником Маркл.


Сама американка отмечает, что с ней иногда фотографируются на улице, принимая ее за герцогиню. Лэнд отмечает, что она воспринимает сравнение с Маркл как комплимент поскольку считает герцогиню потрясающей.

Ранее поведение Меган Маркл назвали "позорным". Также Корреспондент писал о том, что женщина нашла двойника среди индейцев XIX века.
 
 
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Американка имеет поразительное внешнее сходство с герцогиней. С женщиной даже фотографируются на улицах.
 
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