С 2 февраля снова дорожает автомобильное топливо (и не говорите про дешевеющую нефть)

Источник материала: Виртуальный Брест

С 2 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».





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С 2 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 92 копейки, ДТ — 1 рубль 79 копеек.

Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, как будет меняться стоимость бензина на заправках. Он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.