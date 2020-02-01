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Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском искусстве. 1 февраля каждый посетитель Национального художественного музея смог понаблюдать за процессом создания картин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль Art is проводится впервые. Идею создать такую площадку реализовали 20 художников различных направлений – это начинающие мастера и более опытные. Они не просто выставили свои работы в галерее, но и подробно рассказали о техниках и приемах в творчестве.
Посетителей учили работать с трафаретной печатью, гравюрой, провели уроки по акварельной живописи, академическому рисунку и пинхол-фотографии. Работы, сделанные своими руками, гости смогли забрать в качестве сувенира.
Елена Жавнерчик:
Светлана Петушкова, куратор фестиваля визуального искусства:
Фестиваль станет традиционным. Художники планируют проводить подобные встречи ежегодно, причем на разных площадках. Уже в апреле минчан ждет ряд лекций. Белорусские искусствоведы расскажут о современном творчестве и дадут детальную инструкцию, как заявить о себе начинающему художнику.
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Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском искусстве. 1 февраля каждый посетитель Национального художественного музея смог понаблюдать за...
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