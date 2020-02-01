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Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

01.02.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском искусстве. 1 февраля каждый посетитель Национального художественного музея смог понаблюдать за процессом создания картин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль Art is проводится впервые. Идею создать такую площадку реализовали 20 художников различных направлений – это начинающие мастера и более опытные. Они не просто выставили свои работы в галерее, но и подробно рассказали о техниках и приемах в творчестве.

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Посетителей учили работать с трафаретной печатью, гравюрой, провели уроки по акварельной живописи, академическому рисунку и пинхол-фотографии. Работы, сделанные своими руками, гости смогли забрать в качестве сувенира.

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Елена Жавнерчик:
Я переношу свой рисуночек на линолеум – это называется линогравюра. Потом будет заливаться контуром: где-то будет черное, где-то будет белое, то есть через пару часов будет уже полноценная картина.

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Светлана Петушкова, куратор фестиваля визуального искусства:
Всё, что окружает нас в мире – дело рук художников и дизайнеров. Наша цель – познакомить людей с нашими техниками, заявить о себе, показать, что мы есть и наша работа очень важная и очень сложная, и что мы действительно очень тяжело работаем. Мы даем возможность людям познакомиться с нами.

Фестиваль станет традиционным. Художники планируют проводить подобные встречи ежегодно, причем на разных площадках. Уже в апреле минчан ждет ряд лекций. Белорусские искусствоведы расскажут о современном творчестве и дадут детальную инструкцию, как заявить о себе начинающему художнику.

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Люди в материале: Елена Жавнерчик, Светлана Петушкова
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском искусстве. 1 февраля каждый посетитель Национального художественного музея смог понаблюдать за...
 
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