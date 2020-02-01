Падение метеорита на Урале попало на камеру – это стоит увидеть

Источник материала: Вороновская газета





В Ирбитском районе Свердловской области (Россия) произошло падение метеорита. Этот момент удалось снять на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Starvisior.

Небесное тело упало ночью 30 января. Явление могли видеть жители нескольких областей – Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской.

Как правило, болиды распадаются на части на высоте менее 30 км над Землей. Поэтому в таком виде запечатлеть метеориты получается редко.