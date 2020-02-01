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Падение метеорита на Урале попало на камеру – это стоит увидеть
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Ирбитском районе Свердловской области (Россия) произошло падение
Небесное тело упало ночью 30 января. Явление могли видеть жители нескольких областей – Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской.
Как правило, болиды распадаются на части на высоте менее 30 км над Землей. Поэтому в таком виде запечатлеть метеориты получается редко.
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В Ирбитском районе Свердловской области (Россия) произошло падение метеорита. Этот момент удалось снять на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Starvisior....
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