Зарплаты, безработица, инвестиции – в райисполкоме прошло заседание по итогам развития за прошлый год

Источник материала: Горецкий вестник

За декабрь прошлого года достигнут рост заработной платы в 106,5% — она составила 934,2 рубля. Про это рассказала заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская на недавнем заседании по итогам социально-экономического развития района.





За январь-декабрь 2019-го рост зарплаты, по словам Сухубаевской, составил 102,2%. Это 812,4 рубля.

Заместитель председателя отметила, что за прошлый год в район привлечено 500,3 тысячи долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За счет открытия новых предприятий и производств создано 121 рабочее место, или 105,2% от задания.

На развитие экономики и социальной сферы района за январь-ноябрь прошлого года использовано 51,7 миллиона рублей инвестиций за счет всех источников финансирования. Темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составил 122,8%.