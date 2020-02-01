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Зарплаты, безработица, инвестиции – в райисполкоме прошло заседание по итогам развития за прошлый год

01.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

За декабрь прошлого года достигнут рост заработной платы в 106,5% — она составила 934,2 рубля. Про это рассказала заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская на недавнем заседании по итогам социально-экономического развития района.

 

Зарплаты, безработица, инвестиции – в райисполкоме прошло заседание по итогам развития за прошлый год
Зампред райисполкома Ирина Сухубаевская сказала, что уровень регистрируемой безработицы за прошлый год составил 0,3%. Фото Михаила Левцова.

 

За январь-декабрь 2019-го рост зарплаты, по словам Сухубаевской, составил 102,2%. Это 812,4 рубля.

Заместитель председателя отметила, что за прошлый год в район привлечено 500,3 тысячи долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За счет открытия новых предприятий и производств создано 121 рабочее место, или 105,2% от задания.

На развитие экономики и социальной сферы района за январь-ноябрь прошлого года использовано 51,7 миллиона рублей инвестиций за счет всех источников финансирования. Темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составил 122,8%.


 
 
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  За декабрь прошлого года достигнут рост заработной платы в 106,5% — она составила 934,2 рубля. Про это рассказала заместитель председателя райисполкома Ирина...
 
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